Появилось видео с места ДТП с девятью погибшими в Ярославской области

В Сети появилось видео с места аварии в Ярославской области, где лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Ролик публикует РЕН ТВ.

ДТП произошло в Гаврилов-Ямском районе в субботу, 14 сентября. По предварительной информации, водитель, находясь за рулем фуры МАН, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автобусом ПАЗ с 30 пассажирами.

По данным областного депздрава сообщили, что в результате аварии погибли девять человек, еще 21 пострадал. В МЧС уточнили, что среди получивших травмы — один ребенок.

В Госавтоинспекции заявили, что виновником аварии является водитель фуры, который нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу. Обстоятельства происшествия выясняются.