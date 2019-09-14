РФ испытает макет двигателя космического ядерного буксира в 2020 году

Роскосмос запланировал испытать макет двигателя для космического ядерного буксира, на который установят ядерную энергоустановку, в 2020 году. Об этом 14 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Единой информационной системы в сфере закупок.

«Экспериментальное подтверждение работоспособности макета роторного магнитоплазмодинамического двигателя — 30 марта 2020 года», — сказано в документации.

Ранее Роскосмос заказал работы по теме «Прикладные инновационные исследования технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники и их ключевых элементов (НИР «Форсаж»)». Стоимость контракта составляет 525,6 млн рублей, а его исполнитель должен будет представить предложения по проектному облику электроракетного роторного двигателя в составе ядерной энергодвигательной установки межорбитального буксира.

Ранее в марте «Роскосмос» предложил разработать ракетоплан с ядерным двигателем.