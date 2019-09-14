Прямой эфир

РФ испытает макет двигателя космического ядерного буксира в 2020 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскосмос запланировал испытать макет двигателя для космического ядерного буксира, на который установят ядерную энергоустановку, в 2020 году. Об этом 14 сентября сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Единой информационной системы в сфере закупок.

«Экспериментальное подтверждение работоспособности макета роторного магнитоплазмодинамического двигателя — 30 марта 2020 года», — сказано в документации.

Ранее Роскосмос заказал работы по теме «Прикладные инновационные исследования технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники и их ключевых элементов (НИР «Форсаж»)». Стоимость контракта составляет 525,6 млн рублей, а его исполнитель должен будет представить предложения по проектному облику электроракетного роторного двигателя в составе ядерной энергодвигательной установки межорбитального буксира.

Ранее в марте «Роскосмос» предложил разработать ракетоплан с ядерным двигателем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»
В России испытан беспилотный «псевдоспутник» на солнечных батареях

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019