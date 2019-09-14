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Смерть пациентки в больнице Севастополя не связана с отключением света

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Департамент здравоохранения Севастополя опровергает связь смерти пациентки с отключением света в больнице. Такие обвинения выдвигали родственники умершей женщины. Главврач учреждения на улице Надежденцев Владимир Кузнецов рассказал подробности происшествия.

«У женщины начало ухудшаться состояние, сотрудники больницы провели реанимационные мероприятия в полном объеме, сняли электрокардиограмму, провели оксигенотерапию, однако спасти пациентку не удалось», — цитирует его пресс-служба правительства города.

Кузнецов уточнил, что при проведении капитального ремонта 11 сентября подрядчиком было частично отключено освещение на третьем этаже корпуса больницы — горели не все светильники, передает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Ранее в Москве косметологу предъявили обвинение по уголовному делу о смерти пациентки из-за анафилактического шока. Обвиняемая ввела 30-летней женщине лекарственное вещество, после чего той стало плохо. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

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