Киркоров спел на свадьбе Собчак

Российский певец Филипп Киркоров спел песню на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Об этом 14 сентября сообщает РЕН ТВ.

Во время торжества Киркоров исполнил композицию «Снег». По словам артиста, песню для танца выбирала сама Собчак.

«Танец молодоженов — это было красиво. Я сам волновался», — признался певец.

Собчак и Богомолов обвенчались в московском Храме Большого Вознесения 13 сентября.

Ранее, в этот же день, пара сочеталась браком в «Грибоедовском» ЗАГСе №1 в столице. Жених и невеста приехали к дворцу бракосочетания на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Свидетелем со стороны невесты стал художник Андрей Бартенев. На церемонии телеведущий Андрей Малахов держал венец Собчак. Венец Богомолову держал актер театра «Ленком» Игорь Миркурбанов, который часто играл в постановках режиссера.

Незадолго до свадьбы телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье с фатой, отметив, что сегодняшний день является главным в ее жизни. Также в соцсети она разместила еще два снимка: на первом на ее руке и руке Богомолова надеты одинаковые браслеты с надписями «К+К» и сердцами. На втором — супруги уже надели кольца.

По данным СМИ, на торжество были приглашены около 300 гостей, среди которых режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева, артистка Рената Литвинова, певица Земфира и другие публичные люди. «Газета.ру» отмечает, что свадьба стоила Собчак и Богомолову не менее 16 млн руб.

Об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году. В июне журналистка развелась с первым мужем, актером Максимом Виторганом. Бывшие супруги воспитывают сына Платона.