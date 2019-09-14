СМИ назвали главного кандидата на место помощника Трампа по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп в рамках выбора нового помощника по нацбезопасности провел беседу со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О’Брайеном. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post.

Издание заявило, что О’Брайен считается наиболее безопасным выбором на данную должность, так как у него хорошие отношения с коллегами как в Пентагоне, так и Госдепартаменте. Его манеры, по мнению некоторых должностных лиц, сильно отличаются от общения бывшего советника Джона Болтона.

Один из источников отмечает, что Белый дом как раз делает ставку на «командного игрока», кроме того, кандидатура О’Брайена получила одобрение от госсекретаря США Майка Помпео.

Трамп объявил об увольнении Джона Болтона с поста помощника по нацбезопасности 10 сентября. Глава Белого дома объяснил свое решение разногласиями по многим вопросам, «очень крупными ошибками», которые допустил экс-советник, и неспособностью Болтона находить общий язык с людьми в администрации.

В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника — им стал Чарли Капперман, который был заместителем Болтона.

Агентство Bloomberg утверждает, что причиной увольнения могло стать намерение Трампа смягчить санкции против Ирана ради возобновления диалога с Тегераном, с чем Болтон был категорически не согласен. В апреле агентство писало, что именно Болтон выступает за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.