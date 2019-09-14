Прямой эфир

СМИ назвали главного кандидата на место помощника Трампа по нацбезопасности

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп в рамках выбора нового помощника по нацбезопасности провел беседу со спецпредставителем США по делам заложников Робертом О’Брайеном. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Washington Post.

Постсоветное пространство: отставкой Болтона Трамп расчищает путь к компромиссам
Уход «ястреба» с важнейшего поста снижает международную конфликтность

Издание заявило, что О’Брайен считается наиболее безопасным выбором на данную должность, так как у него хорошие отношения с коллегами как в Пентагоне, так и Госдепартаменте. Его манеры, по мнению некоторых должностных лиц, сильно отличаются от общения бывшего советника Джона Болтона.

Один из источников отмечает, что Белый дом как раз делает ставку на «командного игрока», кроме того, кандидатура О’Брайена получила одобрение от госсекретаря США Майка Помпео.

Трамп объявил об увольнении Джона Болтона с поста помощника по нацбезопасности 10 сентября. Глава Белого дома объяснил свое решение разногласиями по многим вопросам, «очень крупными ошибками», которые допустил экс-советник, и неспособностью Болтона находить общий язык с людьми в администрации.

В тот же день в Белом доме назвали имя исполняющего обязанности советника — им стал Чарли Капперман, который был заместителем Болтона.

Агентство Bloomberg утверждает, что причиной увольнения могло стать намерение Трампа смягчить санкции против Ирана ради возобновления диалога с Тегераном, с чем Болтон был категорически не согласен. В апреле агентство писало, что именно Болтон выступает за наложение санкций на Иран, смещение Николаса Мадуро с поста лидера Венесуэлы, сохранение американских военных в Сирии и ведение более жесткой политики в отношении России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп не назначит Помпео на должность помощника по нацбезопасности
Три сотрудника администрации США уволились вслед за Болтоном

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019