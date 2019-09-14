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ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании от неизвестной болезни

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила в Танзанию команду специалистов для срочного расследования смерти женщины от неизвестной болезни. Об этом организация сообщила на своем сайте.

Отмечается, что ВОЗ также обратилась за дополнительной информацией к должностным лицам министерства здравоохранения Танзании. О результатах расследования будут проинформированы представители государств-участников ВОЗ.

Женщина скончалась 8 сентября в Дар-эс-Саламе. Медики диагностировали у нее симптомы, характерные для нескольких заболеваний, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Представитель Центра США по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что у погибшей, вероятно, не было лихорадки Эбола.

В конце августа сообщалось, что в Уганде зафиксирован новый случай заболевания лихорадкой Эбола. Болезнь была выявлена у девятилетней девочки, которая несколько дней назад приехала в Уганду из Демократической республики Конго (ДРК) вместе со своей матерью.

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