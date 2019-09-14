Орбиту Международной космической станции увеличат на километр

На Международной космической станции (МКС) предположительно в субботу, 14 сентября, пройдет коррекция орбиты, в ходе которой ее средняя высота увеличится на 1 км. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

Отмечается, что включение двигателей модуля «Звезда» планируется в 21.31 по московскому времени. Они проработают 39,5 секунды, после чего средняя высота орбиты станции увеличится на 1,05 км и составит 416,2 км.

Предыдущая коррекция орбиты МКС состоялась 15 августа в два этапа при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12». В результате средняя высота орбиты увеличилась на 2,1 км и достигла 415,5 км.

В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака. В рамках американской программы в нынешнем году были выполнены три выхода в открытый космос.