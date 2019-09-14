Трамп назвал президента Египта «любимым диктатором»

Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси своим «любимым диктатором». Такое заявление американский лидер допустил в августе на полях саммита G7 во французском Биаррице, когда ожидал встречи с главой Египта.

Как сообщает газета Wall Street Journal, в момент, когда в помещении находились несколько американских и египетских чиновников, Трамп громко и отчетливо спросил: «Где мой любимый диктатор?».

По мнению очевидцев, глава белого дома сказал это в шутку, однако вопрос был встречен гробовой тишиной. Также неизвестно, слышал ли эту реплику сам президент Египта.

Белый дом отказался дать комментарии газете по этому вопросу. Получить комментарии у египетских чиновников The Wall Street Journal также не удалось.

Абдель Фаттах ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, через год после отстранения от власти одного из лидеров исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» президента Мухаммеда Мурси. До избрания президентом страны ас-Сиси занимал должность министра обороны Египта.