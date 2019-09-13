Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что прежде, чем говорить о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе, необходимо провести встречу в «нормандском формате».

По его словам, данный вопрос является частью минских договоренностей и до встречи говорить об этом преждевременно. Также он напомнил, что сейчас решается вопрос обмена людей, затем следует разрешить ситуацию с разведением войск. Только после этого можно будет говорить про формат выборов в Донбассе, пишет «РИА Новости».

Ранее 13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» заявил, что Украина рассчитывает провести выборы на территории страны и неподконтрольной Киеву территории Донбасса до 2020 года.

В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) может состояться в октябре. Он допустил, что она пройдет в Париже, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон.

7 сентября Зеленский рассказал о планах по отводу войск в Донбассе. Этот вопрос украинский президент обсуждал в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.