Прямой эфир

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд заявил, что прежде, чем говорить о выборах на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе, необходимо провести встречу в «нормандском формате».

По его словам, данный вопрос является частью минских договоренностей и до встречи говорить об этом преждевременно. Также он напомнил, что сейчас решается вопрос обмена людей, затем следует разрешить ситуацию с разведением войск. Только после этого можно будет говорить про формат выборов в Донбассе, пишет «РИА Новости».

Ранее 13 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» заявил, что Украина рассчитывает провести выборы на территории страны и неподконтрольной Киеву территории Донбасса до 2020 года.

В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция) может состояться в октябре. Он допустил, что она пройдет в Париже, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон.

7 сентября Зеленский рассказал о планах по отводу войск в Донбассе. Этот вопрос украинский президент обсуждал в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США дали Киеву оборудование для вещания в Донбассе
Зеленский выразил опасения по поводу введения миротворцев в Донбасс

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019