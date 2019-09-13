Волочкова назвала свадьбу Собчак «псевдоженитьбой»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему отклонила приглашение на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. По словам бывшей примы Большого театра, ей предлагали открыть мероприятие «танцем умирающего лебедя».

Волочкова рассказала, что сначала она решила забыть прошлые разногласия с телеведущей и согласилась прийти на торжество. Однако позже просьбы молодоженов вызвали у нее некоторые сомнения.

«Потом я узнаю, что многие известные люди отказали Ксении в приходе на эту свадьбу, а само торжество будет оплачиваться по бартеру, за пиар», — рассказала балерина изданию kp.ru.

По словам Волочковой, ее дочь призвала ее поступить «по-умному хоть один раз» и не идти на праздник. Балерина прислушалась и отказалась участвовать в свадьбе, назвав ее «псевдоженитьбой», «безумством» и «вакханалией».

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. В Грибоедовский ЗАГС они приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После торжественной церемонии молодожены отправились в церковь, где венчались. Позже они возложили цветы к памятнику князю Владимиру в Москве.

Об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в начале 2019 года. Ранее телеведущая была замужем за актером Максимом Виторганом, в этом браке у них родился сын Платон. Богомолов также ранее был женат. С бывшей супругой, актрисой Дарьей Мороз, он воспитывает дочь Анну.

5 апреля Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки у себя дома. Обнаружив, что Собчак тайком рылась в ее личных вещах, Волочкова заявила, что не ожидала от нее такого.