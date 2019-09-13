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Появилось видео свадебного танца Собчак и Богомолова

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Фото: РЕН ТВ
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Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов станцевали свадебный танец на торжестве в Москве под знаменитую песню «Снег», которую исполняет Филипп Киркоров. Видео опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что молодожены танцуют на сцене в «снежном» оформлении. Ранее в Сети появилось видео свадебного поцелуя новобрачных, которое выложила продюсер Яна Рудковская.

Также на праздник были приглашены модельер Валентин Юдашкин, ресторатор Аркадий Новиков, художник и дизайнер Андрей Бартенев и многие другие звезды.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября. В Грибоедовский ЗАГС они приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После торжественной церемонии молодожены отправились в церковь, где венчались. Позже они возложили цветы к памятнику князю Владимиру в Москве.

Об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в начале 2019 года. Ранее телеведущая была замужем за актером Максимом Виторганом, в этом браке у них родился сын Платон. Богомолов также ранее был женат. С бывшей супругой, актрисой Дарьей Мороз, он воспитывает дочь Анну.

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