Международный фестиваль бейсджампинга пройдет в Сочи

Фестиваль бейсджампинга состоится с 10 по 13 октября в Сочи. Участники будут прыгать с парашютом с самого длинного пешеходного подвесного моста в России, расположенного на высоте более 207 м от земли.

Ожидается, что в этом году на турнир приедут около 70 опытных бейсджамперов из России, Дании, Индии, Бразилии, США, Великобритании и Турции. В общей сложности спортсмены совершат более 600 прыжков, пишут «Кубанские новости».

Бейсджампинг считается наиболее опасным видом прыжков с парашютом и на текущий момент рассматривается как крайне экстремальный спорт. Большинство бейс-прыжков совершается с высоты ниже 600 м.