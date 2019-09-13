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Шойгу наградил летчика и спасшего командира в Сирии военного

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Министр обороны России Сергей Шойгу наградил двух победителей фестиваля «Армия России – 2019» в номинации «Мужество и честь» за совершенные ими героические поступки.

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«Мы выбираем лучших по 54 военным специальностям, многие из них прошли довольно серьезный боевой путь, чтобы подняться на эту сцену», — сказал министр во время церемонии награждения в пятницу, 13 сентября.

Шойгу вручил призы командиру звена авиадивизии Балтийского флота майору Александру Морозову и командиру инженерно-саперного взвода батальона военной полиции Южного военного округа капитану Александру Феоктистову, уточняет ТАСС.

Он отметил, что Морозов успешно посадил загоревшийся в воздухе самолет, применив систему пожаротушения. Его поступок помог избежать жертв среди жителей Калининграда, а также сохранить авиатехнику. Феоктистов принимал участие в обеспечении охраны батальона гуманитарного разминирования в Сирии. Военный оказал содействие подорвавшемуся на мине командиру батальона и обеспечил безопасный выход остальных военнослужащих с заминированной территории.

10 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о награждении выдающихся граждан страны из разных профессиональных сфер госнаградами Российской Федерации.

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