Крупный животноводческий комплекс открылся в Калужской области

Животноводческий комплекс на 1600 коров начал работу в деревне Доброе Барятинского района Калужской области. Предприятие стало крупнейшим на юго-западе региона.

Участие в церемонии открытия приняли губернатор Анатолий Артамонов, министр сельского хозяйства области Леонид Громов, председатель наблюдательного совета группы компаний СОЮЗСНАБ Денис Черников, пишет газета «Весть».

В перспективе в районе появится еще одно аналогичное производство. Животноводческий комплекс на 3500 коров планируют построить в деревне Бахмутово.