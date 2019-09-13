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Аллея парящих зонтиков рухнула на ребенка в Уссурийске

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Аллея из разноцветных зонтиков не выдержала испытание сильным ветром в Уссурийске. В результате конструкция упала на землю и зацепила ребенка.

Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях. Некоторые интернет-пользователи выразили мнение о том, что изначально аллея из зонтиков была закреплена неправильно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Другие подписчики инстаграм-канала выразили надежду, что родители пострадавшего ребёнка обратятся в соответствующие органы, чтобы наказать виновных и добиться справедливости.

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