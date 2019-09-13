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«Стартап экспедиция» найдет инновационные проекты на Дальнем Востоке

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Институты развития Якутии совместно с Дальневосточным фондом высоких технологий при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 17 сентября отправятся в «Стартап экспедицию». Цель участников — найти интересные инновационные проекты и помочь в их реализации, сообщает ТАСС.

«Мы едем 17 сентября в Улан-Удэ, поедем также в Южно-Сахалинск, Анадырь, Владивосток и все это закончится 1 декабря в Якутске, когда будет фестиваль «Зима начинается с Якутии», — рассказал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семёнов.

Всего специалисты посетят с лекциями 11 городов Дальнего Востока, передает ИА SakhaNews. Они поделятся своим опытом в развитии инновационных проектов, а по итогам будут отобраны наиболее перспективные идеи.

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