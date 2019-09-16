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НМГ и «СТС Медиа» запустили творческий конкурс «Питч Лаб»

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Фото: пресс-служба ЗАО «НМГ»
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Национальная Медиа Группа (НМГ) и «СТС Медиа» 16 сентября начали сбор заявок на творческий конкурс «Питч Лаб».

В задачи нового проекта входят поиск новых идей для активов холдинга, отбор талантливых русскоязычных авторов, а также оказание целенаправленной поддержки на начальном этапе карьеры кинематографистов.

«К участию в конкурсе приглашаются не только опытные авторы, но прежде всего авторы-дебютанты без фильмографии. При этом работы участников не обязаны соответствовать форматам телеканалов НМГ и «СТС Медиа», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Прием заявок завершится 13 октября. Участники конкурса смогут проявить себя в следующих категориях: «Игровой сериал», «Полнометражный фильм», «Анимация», «Шоу» и «Цифровые форматы».

Конкурс будет проходить в два этапа. Экспертный совет определит шорт-лист финалистов, затем члены жюри выберут победителей. Лучшие работы будут реализованы в эфире телеканалов НМГ, а также на цифровых платформах компании.

Конкурс «Питч Лаб» проводится уже во второй раз. В прошлом году было прислано более 2 тыс. заявок, в нем приняли участие как начинающие, так и профессиональные сценаристы из 25 стран мира.

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