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Тюменская пенсионерка получит компенсацию за падение на остановке

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В Тюменской области пенсионерка получит компенсацию за то, что упала на остановке. Ишимское МУП «Спецавтохозяйство» выплатит 120 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 19 февраля 2019 года на остановке «Врачей Калининых». Было установлено, что 60-летняя женщина вышла из автобуса, поскользнулась на асфальте и упала, получив травму. Врачи диагностировали закрытый перелом левого плеча, пишет Megatyumen.ru.

Через несколько месяцев пострадавшая обратилась в прокуратуру с просьбой взыскать компенсацию морального вреда за полученную травму. Суд удовлетворил исковое заявление и обязал предприятие выплатить женщине 120 тыс. рублей.

Перевозчик обжаловал приговор, однако жалобу оставили без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из села Кочево Пермского края добилась через суд выплаты компенсации за свой перелет до Турции. Средства частично должен будет возместить Пенсионный фонд.

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