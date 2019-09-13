Антискользящее покрытие уложат на лестнице в Нагорный парк Барнаула

С 15 сентября в Барнауле на месяц закроют лестницу в Нагорный парк со стороны улицы Мамонтова, сообщили в мэрии. Там будут укладывать резиновое покрытие.

В администрации принесли извинения за причиненные неудобства. Как напоминает altapress.ru, лестницу покроют антискользящим материалом за 2,2 млн рублей. Зимой ступени и смотровые площадки становятся очень скользкими, на что неоднократно жаловались горожане. Вторую лестницу изначально строили с резиновым покрытием.

Нагорный парк (ВДНХ) расположен в Центральном районе Барнаула, в междуречье Барнаулки и Оби. Площадь составляет 14 га. Возвышенное местоположение открывает широкую панораму города и долины реки Оби с Новым мостом.