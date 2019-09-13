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Несколько сотен деревьев вырубят в Кургане

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В Кургане до конца ноября планируют вырубить несколько сотен деревьев. Стоимость работ оценили в 3,5 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен вырубить 240 деревьев, которые признаны аварийными и угнетенными, и снести 350 кубометров поросли. Ему предстоит обрезать 380 деревьев и выкорчевать свыше 100 пней, пишет ИА «Ура.ру».

Выбрать исполнителя планируют 24 сентября. Максимальная стоимость контракта составит 3,5 млн рублей.

В начале года власти города объявили два аукциона на вырубку деревьев общей стоимостью 2 млн рублей. По одному из них осталось снести около 100 деревьев.

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