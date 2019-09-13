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Гонконгцы напомнили властям о своих требованиях «живыми цепями»

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
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Жители Гонконга в праздник Середины осени вышли полюбоваться луной и образовали «живые цепи», напоминая властям о своих пяти требованиях. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщила телерадиокорпорация RTHK.

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Гонконгцы образовали «живые цепи» на горе Виктория-Пик. Большинство из них в масках, у многих в руках бумажные фонари и маленькие «фонари Чжугэ Ляна». Многие поздравляют друг друга с праздником Середины осени и выкрикивают лозунг «Пять больших требований — и ни одним меньше».

В Китае праздник Середины осени уступает в своей значимости только китайскому Новому году. В августе акция с «живыми цепями» собрала 130 тыс. участников. Акция получила название «Гонконгский путь» и прошла вдоль синей, зеленой и красной веток метро специальной административной территории Китая.

В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.

Масштабные антиправительственные демонстрации начались в Гонконге 9 июня. Манифестанты выступили против поправок к закону об экстрадиции, которые позволят автономному району передавать Китаю по запросу подозреваемых в преступлениях.

Протестующие опасаются, что поправки будут распространяться на не согласных с политикой Пекина.

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