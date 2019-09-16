Прямой эфир

В Москве открылась вторая школа гимнастики имени Голоцуцкова

0
Фото: Академия гимнастики Антона Голоцуцкова/Ольга Косина
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московском районе Раменки открылась школа гимнастики имени Антона Голоцуцкова. Об этом говорится в пресс-релизе образовательного учреждения, поступившем в распоряжение «Известий» в понедельник, 16 сентября.

Школа вошла в состав Московской федерации спортивной гимнастики, благодаря чему сможет присваивать разряды по этому виду спорта и участвовать во всех соревнованиях единого календарного плана мероприятий, утвержденного Федерацией спортивной гимнастики России. Проект реализован при поддержке группы ВТБ.

«16 сентября в 11:00 в Раменках состоялось торжественное открытие одного из самых больших гимнастических залов России», — говорится в сообщении.

Организаторы презентовали уникальные снаряды, которые выставлялись на 48-м чемпионате мира по спортивной гимнастике в Катаре в 2018 году. Оборудование лицензировано Международной федерацией гимнастики (FIG). Свое мастерство показали батустисты, мужская и женская парная акробатика, также прошли общие выступления на всех снарядах. Среди приглашенных гостей — спортсмены Костя Цзю, Анастасия Мыскина, Илона Корстин и др.

Это уже вторая по счету школа по данному виду спорта имени Голоцуцкова, открытая в Москве. Первая, высшая гимнастическая школа находится в Алексеевском районе. Она была открыта в 2016 году.

Российский гимнаст Антон Голоцуцков — двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, двукратный вице-чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и многократный чемпион России. Он несколько раз завоевывал Кубок России в вольных упражнениях и опорном прыжке. Основал академию спортивной гимнастики в Москве. Является президентом благотворительного фонда «Здоровье детям через спорт».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство Центра спортивной гимнастики стартовало в Тюмени
Центр спортивной гимнастики открылся на месте старой спортшколы в Карелии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019