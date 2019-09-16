В Москве открылась вторая школа гимнастики имени Голоцуцкова

В московском районе Раменки открылась школа гимнастики имени Антона Голоцуцкова. Об этом говорится в пресс-релизе образовательного учреждения, поступившем в распоряжение «Известий» в понедельник, 16 сентября.

Школа вошла в состав Московской федерации спортивной гимнастики, благодаря чему сможет присваивать разряды по этому виду спорта и участвовать во всех соревнованиях единого календарного плана мероприятий, утвержденного Федерацией спортивной гимнастики России. Проект реализован при поддержке группы ВТБ.

«16 сентября в 11:00 в Раменках состоялось торжественное открытие одного из самых больших гимнастических залов России», — говорится в сообщении.

Организаторы презентовали уникальные снаряды, которые выставлялись на 48-м чемпионате мира по спортивной гимнастике в Катаре в 2018 году. Оборудование лицензировано Международной федерацией гимнастики (FIG). Свое мастерство показали батустисты, мужская и женская парная акробатика, также прошли общие выступления на всех снарядах. Среди приглашенных гостей — спортсмены Костя Цзю, Анастасия Мыскина, Илона Корстин и др.

Это уже вторая по счету школа по данному виду спорта имени Голоцуцкова, открытая в Москве. Первая, высшая гимнастическая школа находится в Алексеевском районе. Она была открыта в 2016 году.

Российский гимнаст Антон Голоцуцков — двукратный бронзовый призер летних Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, двукратный вице-чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и многократный чемпион России. Он несколько раз завоевывал Кубок России в вольных упражнениях и опорном прыжке. Основал академию спортивной гимнастики в Москве. Является президентом благотворительного фонда «Здоровье детям через спорт».