Колокольцев представил личному составу нового главу крымского МВД

Глава МВД России генерал полиции Владимир Колокольцев представил личному составу ведомства нового министра внутренних дел по Республике Крым — генерал-майора полиции Павла Каранду. Об этом 13 сентября сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

«Это грамотный и принципиальный руководитель, внимательный, ответственный — настоящий профессионал», — отметил Колокольцев.

Глава ведомства подчеркнул, что крымскому МВД уделяется особое внимание — результативная работа личного состава и развитие структуры и возможностей территориальных органов помогли улучшить ряд служебных показателей. «Сократилось число преступлений, включая тяжкие и особо тяжкие. Несмотря на возрастающую туристическую активность, в текущем году почти на 10% снизилось количество дорожно-транспортных происшествий», — добавил Колокольцев.

Глава МВД призвал состав наращивать усилия по раскрытию преступлений, усилению контроля за качеством предварительных расследований, противодействию незаконному обороту наркотиков и обеспечению экономической безопасности в регионе.

«На полуостров ежегодно приезжают миллионы гостей, которые должны чувствовать себя защищенными», — подытожил он, а затем вручил Каранде служебное удостоверение и пожелал успехов в работе.

Павел Каранда родился в Омске в 1964 году. В 2016 году он был назначен заместителем министра внутренних дел по Республике Крым и начальником полиции, а в 2017 году получил звание генерал-майора. Указом президента Российской Федерации от 7 сентября 2019 года Каранда был назначен министром внутренних дел по Республике Крым.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Ядрова новым заместителем руководителя Росавиации.