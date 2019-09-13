РБК сообщил об открытии владельцем Tik Tok российского офиса

Китайская компания ByteDance, владелец социальной сети для создания коротких видео Tik Tok, открыла офис в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами компании, в пятницу, 13 сентября.

Офис заработал в Москве на улице Большая Якиманка в арендованном у сети коворкингов WeWork помещении. Об этом рассказал агентству собеседник, близкий к рынку коммерческой недвижимости.

Представитель ByteDance не ответил на запрос РБК, а в WeWork отказались от комментариев.

Агентство обнаружило фото с официального открытия московского офиса в Instagram-акаунте «соседей» по коворкингу. На сайте по поиску работы HeadHunter и других подобных порталах с марта 2019 года публикуются вакансии для офиса ByteDance в российской столице, отмечает РБК.

Партнер А2 Михаил Александров заявил РБК, что открытие офиса Tik Tok в России свидетельствует о том, что компания собирается выходить на рынок нашей страны. По его словам, если в Москве открылась дочерняя компания, а не обычное представительство, фирме будет проще заключать сделки с российскими партнерами.

Агентство отмечает, что в апреле этого года соцсеть запустила совместный проект с маркетплейсом Bringly, входящей в совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка в сфере интернет-продаж.

Социальная сеть заработала в сентябре 2016 года. Изначально она называлась Douyin и была ориентирована только на китайских пользователей. В 2017 году компания запустила ее «копию» под названием Tik Tok. Сейчас у этой платформы есть офисы по всему миру.

В январе 2019 года аналитическое агентство App Annie сообщило, что Tik Tok вошла в список самых популярных приложений у россиян в 2018 году.