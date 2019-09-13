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Авиасообщение России и Чехии сохранится в прежнем объеме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Министерстве транспорта РФ заявили, что авиасообщение между Россией и Чехией сохранится в прежнем объеме. Об этом 13 августа сообщает ТАСС.

«Да, как минимум в прежнем», — ответили представители ведомства на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в этот же день Россия и Чехия подписали меморандум, предусматривающий снятие всех ограничений по пассажирским перевозкам между московским аэропортом Жуковский и Прагой.

2 июля российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» сообщили об отмене рейсов в Чехию, напоминает RT. В Чехии решили ограничить полеты российских авиакомпаний, так как недовольны условиями Москвы по транссибирским маршрутам для национального перевозчика страны.

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