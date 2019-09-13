Ограничения на перелеты между Жуковским и Прагой сняли

Авиационные власти России и Чехии подписали меморандум, предусматривающий снятие всех ограничений по пассажирским перевозкам между столичным аэропортом Жуковский и Прагой. Об этом глава департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова сообщила в пятницу, 13 сентября.

По ее словам, также была закреплена договоренность на линии Прага — Сеул, передает ТАСС.

Петрова отметила, что переговоры проходили непросто, но конструктивно.

2 июля российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» сообщили об отмене рейсов в Чехию, напоминает RT. В Чехии решили ограничить полеты российских авиакомпаний, так как недовольны условиями Москвы по транссибирским маршрутам для национального перевозчика страны.