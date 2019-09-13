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Пожар ликвидировали в наркодиспансере в Волгограде

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В Волгограде ликвидировали возгорание в областном наркологическом диспансере на улице Дягтерева. Пожарным расчетам потребовалось полчаса.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС по региону, информация о возгорании поступила на пульт около 16:30. Выяснилось, что на четвертом этаже наркодиспансера загорелись вещи.

Спасатели эвакуировали всех пациентов и персонал — всего 150 человек. Ликвидацию пожара объявили в 17:00 по местному времени (16:00 мск).

По предварительной информации, погибших и пострадавших в ходе происшествия нет. Причины возникновения огня устанавливаются.

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