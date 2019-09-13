Глава ФМБА рассказал Путину о мускусе кабарги

Руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба рассказал президенту России Владимиру Путину о физиологическом мускусе, получаемом от кабарги. Стенограмма беседы опубликована 13 сентября на сайте Кремля.

По словам Уйбы, в месте разведения и естественного обитания животных, в селе Усть-Кокса Республики Алтай, насчитывается 70 особей кабарги, а в этом году родились 16 детенышей.

«Это очень здорово. И мы уже сейчас отобрали один килограмм физиологического мускуса. Мы, естественно, не убиваем животных ни в коем случае, а физиологическим образом забираем у усыпленного животного мускус», — отметил глава ФМБА.

Уйба пояснил, что сертифицированный мускус будут перевозить в Москву и в подмосковный центр биотехнологий «Светлые горы», где на основе этого вещества будут производиться лекарственные препараты.

Кабарги — небольшое парнокопытное оленевидное животное, представитель семейства кабарговых. Железы самцов используются для получения мускуса, который особенно ценится в восточной медицине. Считается, что это вещество снимает воспалительные процессы и помогает лечить онкологические заболевания.

Несмотря на то что кабарга не занесена в Красную книгу, для вывоза мускусных желез требуется разрешение Росприроднадзора — численность особей кабарги в мире сокращается.