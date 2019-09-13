Набережную и площадь перед кирхой построят в городе Калининградской области

В городе Правдинск Калининградской области планируют провести масштабное благоустройство центра. Об этом журналистам рассказал глава региона Антон Алиханов во время рабочего визита в четверг, 12 сентября.

Правдинск выиграл конкурс на благоустройство малых городов и получит деньги из федерального бюджета. Здесь планируется построить набережную вокруг пруда, благоустроить городской парк и проложить прогулочную дорожку вдоль крепостной стены с выходом на берег Лавы, пишет Калининград.Ru.

От площади перед старой немецкой кирхой к водоему хотят сделать спуск. Рассматривается установка памятника Георгиевскому кресту.

По словам губернатора, средства на благоустройство должны прийти в ближайшее время. Подрядчика выберут в этом году, чтобы с наступлением тепла в следующем начать работы.