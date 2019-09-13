Звезда сериала «Моя прекрасная няня» в реанимации

Анастасия Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии, ее переводят в нейрохирургию. 48-летняя актриса в больнице две недели. Мать Анастасии часто видят в церкви недалеко от их дома. Как сообщают СМИ, у актрисы рак мозга, однако директор не подтвердил диагноз. Врачи Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.