Актер Болдуин признался в интересе к холодной войне и русской культуре

Голливудский актер Уильям Болдуин на открытии международного кинофестиваля стран АТР «Мередианы Тихого» признался, что его всегда интересовали тема холодной войны и русская культура.

Он рассказал, что до начала карьеры актера он строил политическую. В университете Болдуин изучал политологию. «Немного работал в Вашингтоне, по теме исследования арабо-израильского конфликта и холодной войны», — цитирует его «РИА Новости».

Ульям Болдуин поделился впечатлениями о дороге на кинофестиваль. «Два часа до Лос-Анджелеса, много часов до Сеула, потом полтора часа до Владивостока и еще час из аэропорта... И вот я здесь. Должен признаться, что я еще ни разу не был в России и это моя первая поездка», — сказал он.

Актер отметил, что у него есть много друзей из России, в том числе олимпийский чемпион Александр Карелин.

Болдуин пожелал успехов фестивалю и заявил, что будет рад встретиться со всеми 14 сентября, когда состоится показ фильма с его участием в дуэте с актрисой Шэрон Стоун.

Ранее в сентябре фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале. Церемония награждения прошла во Дворце кино на острове Лидо, трансляция велась на сайте Венецианской биеннале.