Водитель погиб в ДТП с лосем в Вологодской области

В Нюксенском районе Вологодской области в аварии скончался водитель иномарки. Причиной стал выбежавший на дорогу лось.

Как сообщили ИА FlashNord в пресс-службе регионального ГУ МВД, авария произошла вечером в четверг, 12 сентября, на трассе Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг. В зоне действия дорожного знака «Дикие животные» 56-летний водитель Daewoo Nexia сбил лося. Животное отбросило на ВАЗ-21099 под управлением 26-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки погиб на месте. Его 32-летний пассажир и водитель отечественной легковушки получил различные травмы и были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

6 сентября в Томске возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка после того, как он ударил кулаком по машине водителя, сбившего его щенка.