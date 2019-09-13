Как минимум 11 человек погибли в результате пожара в больнице в Рио-де-Жанейро

Крупный пожар произошел в государственной больнице «Бадим» в бразильском городе Рио-де-Жанейро. В результате погибли не менее 11 человек. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщил сайт издания Globo.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание, уточняет телеканал «360».

В клинике находились 103 пациента и более чем 220 сотрудников, когда там вспыхнул огонь. Чтобы локализовать возгорание, пожарным понадобилось несколько часов. Спасатели приступили к поискам погибших и пострадавших, после того как пламя было сбито.

К настоящему времени сообщается об 11 найденных телах. В администрации больницы уточнили, что среди погибших нет медицинского персонала. Большинство пациентов тоже удалось спасти: их перевезли в другие отделения и корпуса медучреждения. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

10 сентября 77-летний пациент погиб в результате пожара в больнице Marienhospital в Дюссельдорфе. Семь человек тяжело пострадали в результате инцидента, при этом четверо из них получили травмы, которые угрожают жизни.