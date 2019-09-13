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Новый реанимационный блок построят в Новосибирской области

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В Центральной районной больнице Сузуна построят новый операционно-реанимационный блок и приемный покой. Первый камень на месте заложили 12 сентября, в день празднования 95-летнего юбилея Сузунского района.

«Это будет четырехэтажное здание с лифтом для маломобильных пациентов и большим подвальным помещением, где мы разместим централизованное стерилизационное отделение, раздевалки», — цитирует главврача Сузунской ЦРБ Владимира Утенкова VN.ru.

По его словам, приемный покой разместят на первом этаже площадью 550 кв. м. На втором этаже оборудуют две большие операционные для плановых и экстренных больных, на третьем будет реанимация, а четвертый этаж отведут под лаборатории.

Присутствовавший на церемонии министр строительства региона Иван Шмидт заявил, что объект должны сдать в течение полутора лет.

В 2019 году ЦРБ Сузуна оснастили современным оборудованием на 10 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013–2020 годы».

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