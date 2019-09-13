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В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»

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Фото: Dean Buscher/THE CW
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В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное». Снимок опубликовало издание Entertainment Weekly на своей странице в Twitter.

На фотографии видно, как персонажи актеров Дженсена Эклса и Джареда Падалека — братья Винчестеры — стоят возле автомобиля и вглядываются в туман. Ранее создатели телесериала пообещали фанатам непредсказуемый финал и возвращение героев из прошлых сезонов. Кроме того, поклонников призвали подготовиться к большим потерям, поскольку на этот раз братьям Винчестерам предстоит выяснить отношения с самим Богом, отмечает телеканал «360».

«Мы стартуем с того самого момента, когда Чак открыл врата ада и выпустил зомби наружу. Главным героям придется выбраться оттуда, найти укрытие и решить, что делать дальше», — рассказал Дженсен Эклс.

Сериал «Сверхъестественное» выходит в эфир с сентября 2005 года. В нем рассказывается о двух братьях — Сэме и Дине Винчестерах — которые сражаются с потусторонними силами зла. Старт показа финального сезона намечен на 10 октября, а всего в сезоне предусмотрено 20 эпизодов, уточняет REGNUM.

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