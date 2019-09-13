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Торжества в память о Зое Космодемьянской прошли в Тамбове

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Мероприятия в память о Зое Космодемьянской прошли в Тамбове. Сегодня, 13 сентября 2019 года, исполнилось 96 лет со дня рождения Героя Советского Союза. Основные события состоялись в сквере, названном ее именем.

В митинге принимали участие представители городской и региональной администраций, юнармейцы, кадеты, ветераны, студенты и общественники. В память о подвиге Космодемьянской в небо запустили белые шары, к подножию монумента возложили цветы.

Военно-историческая акция «Продолжай жить и зажигать сердца…» проходила в этот день в Музейно-выставочном центре Тамбовской области. Пришедшие смогли познакомиться с музейной экспозицией, посвящённой битве за Москву. На ней представлены документальные материалы и скульптурный портрет Космодемьянской, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В конце 2018 года в селе Осино-Гай в Тамбовской области, которое является родиной трех Героев Советского Союза — Зои Космодемьянской, ее брата Александра и полковника Степана Перекальского — открылся музейно-информационный центр «Земля героев». Его создали на базе школьного музея, который благодаря содействию Российского военно-исторического общества и администрации региона получил статус областного краеведческого музея.

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