Адвокаты блогера Синицы попросили суд его оправдать
Защита блогера Владислава Синицы попросила суд оправдать подзащитного. Об этом 13 сентября ТАСС сообщил адвокат Денис Тихонов.
«Сегодня нами подана апелляционная жалоба на приговор в отношении Синицы. Доводы первичной жалобы сводятся к многочисленным процессуальным нарушениям, допущенным как при производстве предварительного следствия, так и при анализе доводов защиты в обжалуемом приговоре. Я прошу отменить решение Пресненского районного суда Москвы и оправдать Синицу в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», — рассказал адвокат.
Защита считает приговор незаконным и не основанным на материалах дела, исследованных судом первой инстанции.
Ранее 3 сентября Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Согласно обвинительному заключению, блогер под ником Макс Стеклов публиковал экстремистские записи в социальной сети Twitter, желая разжечь ненависть и вражду по отношению к правоохранителям. При этом он осознавал «фактический характер и общественную опасность своих действий». Следствие полагает, что сообщения Синицы могут быть восприняты как инструкция к действию.
Свидетели из числа сотрудников Росгвардии на заседании суда заявили, что после твитов блогера стали опасаться за жизнь и здоровье своих детей.
Синица утверждает, что его слова были «вырваны из контекста и интерпретированы неправильно», а сам он выступает против применения насилия. Адвокат блогера Денис Тихонов также отрицает наличие у его подзащитного умысла на осуществление экстремистской деятельности. На заседании защита попросила суд исключить из дела две экспертизы, согласно которым в публикациях Синицы присутствуют признаки возбуждения ненависти и угрозы.
Ранее в июле пользователь Twitter с ником Макс Стеклов призывал к похищению и убийству детей силовиков, охранявших правопорядок в Москве во время несогласованной акции оппозиции 27 июля. Совершать преступления он предлагал на камеру, чтобы потом присылать правоохранителям снафф-видео. Сообщения блогера вызвали резкую реакцию в интернете, пользователи Сети отмечали в Twitter официальные аккаунты Следственного комитета и МВД.
Личность блогера была установлена, им оказался житель Подмосковья Владислав Синица 1989 года рождения. Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, с угрозой применения насилия»).