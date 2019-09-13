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Полицейские восстановили стоянку партизанского отряда в Брянске

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Брянские полицейские отремонтировали стоянку партизанского отряда Сергея Денисова. Это было сделано в рамках всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы». Она приурочена к 76-летию освобождения области от фашистов.

В акции под Брянском принимали участие действующие сотрудники и ветераны регионального управления МВД.

Как пишет NASHBRYANSK.RU, одна из основных задач всероссийской акции — высадить 27 млн именных деревьев в честь погибших во время Великой Отечественной войны. Она стартовала пять лет назад, и за это время уже посадили более 20 млн деревьев во всех регионах страны.

Брянские ветераны ОВД также посадили деревья. Еще они убрали территорию стоянки, вымели опавшую листву, обновили мемориальную доску,

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