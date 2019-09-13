Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей

Министерство здравоохранения Новгородской области не получало уведомлений о проведении каких-либо акций в областной детской клинической больнице (ОДКБ) Великого Новгорода, рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства региона.

Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».

«Также не было обращений сотрудников учреждения по этому поводу к главному врачу. Режим работы больницы не изменился», — отметили в областном правительстве.

При этом заведующий лор-отделением Руслан Уразгалиев и старший фельдшер патологоанотомического отделения Елена Пирогова, заявления которых опубликованы в интернете, находятся в отпуске, добавили в региональном правительстве.

В свою очередь врач-реаниматолог ОДКБ Артем Наумов заявил о возросшей нагрузке на персонал. «У нас 26 врачебных ставок, на которых работают 10 человек. Каждый доктор работает на 2,5 ставки. У меня в этом месяце 350 рабочих часов (при стандартном графике 5/2 в месяц выходит менее 200 рабочих часов. — Ред.)», — пожаловался специалист.

Уразгалиев также посетовал на прошедшее сокращение штата.

Итальянской забастовкой называется форма протеста, при которой сотрудники предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила, в частности, работают без переработок.

Масштабные забастовки медиков начались после массового увольнения хирургов горбольницы № 1 Нижнего Тагила. После этого к ним присоединились медики Ставропольского края, Челябинской и Владимирской областей, Серова и Красноуральска (Свердловская область).

Как сообщается на сайте организации, «Альянс врачей» был создан после начала массовых увольнений в НИИ глазных болезней в апреле 2018 года. Адвокаты профсоюза защищали медицинских работников, после чего они были восстановлены на месте работы.