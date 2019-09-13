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В Калининграде стартовал фестиваль уличного искусства kaliningrART

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В Калининграде в пятницу, 13 сентября, стартовал фестиваль уличного искусства kaliningrART, который продлится до 15 сентября. Об этом сообщает НСН.

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По данным агентства, стрит-арт фестиваль kaliningrART получил грантовую поддержку на форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0». Автором проекта выступила Анна Степченко. На реализацию своей идеи она получила 700 тыс. рублей.

По словам Степченко, она давно увлекается стрит-арт-культурой и хотела повысить качество и уровень этого вида искусства в Калининграде, а также усилить борьбу с вандалами, портящими облик города. Достичь этого, по ее мнению, можно, проводя серии образовательных лекций и мастер-классов. В мае 2019 года она побывала на смене «Таврида АРТ-парк», где объединила для этого больше 200 урбанистов, дизайнеров и архитекторов со всей страны.

kaliningrART — это проект, посвященный повышению качества стрит-арта, а также борьбе с вандализмом. В программе фестиваля — лекции известных художников, создание стрит-арт галереи, кинопросмотры и мастер-классы, пишет сайт kp.ru. Вход на мероприятия свободный для всех желающих.

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