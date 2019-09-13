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Камыш горит на острове Крестовый в Астраханской области

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Крупный природный пожар зафиксирован в Камызякском районе Астраханской области, в 15 км от поселка Каспий в раскатной части на острове Крестовый. Там горит сухая трава и камыш.

С возгоранием ведут борьбу 12 единиц техники, в том числе девять плавсредств, а также 36 человек личного состава. Кроме того, на месте происшествия находятся сотрудники Государственного биосферного заповедника.

Как сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на ГУ МЧС по Астраханской области, в ведомстве контролируют ситуацию. Угрозы распространения огня на населенные пункты в данный момент нет.

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