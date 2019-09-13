Генерала полиции заподозрили в подделке справки ради дополнительного отпуска

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова. Как сообщает «Фонтанка» в пятницу, 13 сентября, его подозревают в подделке документов.

По информации издания, инициатором уголовного дела стало Главное управление собственной безопасности МВД России. Документы в Следственный комитет предоставили оперативники этой структуры.

В материалах дела указано, что 7 июня генерал обратился в больницу города Тосно в Ленинградской области, где врачи зафиксировали у него резкое повышение артериального давления.

Позже Абакумов предоставил в главк бюллетень, в котором было указано, что до 28 июня он лечился в стационаре. Однако выяснилось, что 10 июня он выехал на машине в Крым, где отдыхал до 28 июня. Обратно в Петербург он вылетел рейсом Симферополь–Пулково. Затем Абакумов оформил выписку из больницы, заверил ее в ведомственном госпитале и предоставил в ГУ МВД.

Примечательно, что с 7 по 28 генералу и так был предоставлен отпуск, а поскольку в этот период, согласно документам, он лежал в больнице, ему обязаны были предоставить еще один отпуск.

По информации «Фонтанки», следователи оценили ущерб для бюджета главка, нанесенный генералом, в 150 тыс. рублей. Издание отмечает, что следствие могло возбудить дело по ч. 3 ст. 159 УК («Мошенничество в крупном размере»), а также по ст. 285 УК («Злоупотребление служебным положением»). В таком случае Абакумову грозили бы более жесткие санкции, чем ограничение свободы, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей»).

18 июля Госдума приняла в третьем чтении два закона об ужесточении административной и уголовной ответственности за подделку документов. Речь идет о фальсификации паспортов, удостоверений и других официальных документов.