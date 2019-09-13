Прямой эфир

Генерала полиции заподозрили в подделке справки ради дополнительного отпуска

0
Фото: 47news.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова. Как сообщает «Фонтанка» в пятницу, 13 сентября, его подозревают в подделке документов.

По информации издания, инициатором уголовного дела стало Главное управление собственной безопасности МВД России. Документы в Следственный комитет предоставили оперативники этой структуры.

В материалах дела указано, что 7 июня генерал обратился в больницу города Тосно в Ленинградской области, где врачи зафиксировали у него резкое повышение артериального давления.

Позже Абакумов предоставил в главк бюллетень, в котором было указано, что до 28 июня он лечился в стационаре. Однако выяснилось, что 10 июня он выехал на машине в Крым, где отдыхал до 28 июня. Обратно в Петербург он вылетел рейсом Симферополь–Пулково. Затем Абакумов оформил выписку из больницы, заверил ее в ведомственном госпитале и предоставил в ГУ МВД.

Примечательно, что с 7 по 28 генералу и так был предоставлен отпуск, а поскольку в этот период, согласно документам, он лежал в больнице, ему обязаны были предоставить еще один отпуск.

По информации «Фонтанки», следователи оценили ущерб для бюджета главка, нанесенный генералом, в 150 тыс. рублей. Издание отмечает, что следствие могло возбудить дело по ч. 3 ст. 159 УК («Мошенничество в крупном размере»), а также по ст. 285 УК («Злоупотребление служебным положением»). В таком случае Абакумову грозили бы более жесткие санкции, чем ограничение свободы, предусмотренное ч. 3 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей»).

18 июля Госдума приняла в третьем чтении два закона об ужесточении административной и уголовной ответственности за подделку документов. Речь идет о фальсификации паспортов, удостоверений и других официальных документов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уголовное дело возбудили в отношении хоккеиста «Спартака» за подделку водительских прав
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019