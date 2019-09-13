Кубок Гагарина ждут в Туле

Престижный хоккейный трофей, Кубок Гагарина, впервые привезут в Тулу. Он будет находиться в городе 17 сентября, его могут увидеть все желающие. Вечером в тот же день Кубок перевезут в ледовый дворец «Юбилейный» в Новомосковске.

Как отмечает ИА «Тульские известия», главный приз Континентальной хоккейной лиги будет открыт для показа в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля. Впервые он стал доступен широкой публике во время «Матча всех звезд».

Кубок выполнен из серебра и покрыт позолотой. Он носит имя Гагарина, потому что это имя ассоциируется у граждан России с высшими достижениями, сам Юрий Гагарин считается символом нации.

Кубок Гагарина путешествует по городам хоккеистов-победителей. В начале июня он был в Пензе. В конце июня — в Челябинске.