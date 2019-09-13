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СМИ узнали о планах HBO снять второй приквел «Игры престолов»

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Кабельная сеть HBO запустит второй приквел «Игры престолов», который будет посвящен первым Таргариенам. Об этом 13 сентября сообщает Deadline.

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Предположительно, приквел расскажет о предках Дейенерис и Джона Сноу и о том, что происходило за 300 лет до событий, показанных в «Игре престолов».

Сценарий разрабатывает Райан Кондал (сериал «Колония») и автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин на основе своей книги «Пламя и кровь».

На данный момент пилотная серия находится на стадии постпродакшена, компания практически заключила сделку о ее создании. Названия у приквела пока нет.

В HBO отказались от комментариев.

Съемки первого спин-оффа стартовали в июне. Приквел с рабочим названием «Долгая ночь» снимают в Северной Ирландии, недалеко от Белфаста. События нового сериала будут разворачиваться за несколько тысяч лет до событий «Игры престолов» — зрителям расскажут о том, что происходило, когда на Вестерос обрушилась долгая зима и пришли Белые ходоки.

Ранее в августе поклонники сериала из Якутии передали Джорджу Мартину «народную премию» — серебряную статуэтку Джона Сноу.

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