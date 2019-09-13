Экоград предлагают построить во Владивостоке вместо кольцевой автодороги
На общественных слушаниях во Владивостоке обсудили проект экограда «Игнатьево», который предложили построить вместо дорогостоящей кольцевой автомобильной дороги (ВКАД). Предприниматель Дмитрий Царев представил проект нового района в 30–40 км от краевой столицы, жилье в котором будет дешевле на 50–60%, чем в городе.
В центре экограда будет бизнес-зона, вокруг — маленькие домики, 3–4-этажные дома, таунхаусы и элитные постройки. Среди них расположится детский сад и школа, а всё вокруг будет утопать в зелени. Царев напомнил, что Владивостокская агломерация создана давно, еще во время саммита АТЭС, только вот дальше ее формального создания дело не пошло, а «строительный бум» так и не начался, передает ИА PrimaMedia.
Напомним, четырехполосную ВКАД стоимостью около 100 млрд рублей построят в рамках государственно-частного партнерства. Объект будут вводить в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2020 года. Западное полукольцо станет частью международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».