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Экоград предлагают построить во Владивостоке вместо кольцевой автодороги

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На общественных слушаниях во Владивостоке обсудили проект экограда «Игнатьево», который предложили построить вместо дорогостоящей кольцевой автомобильной дороги (ВКАД). Предприниматель Дмитрий Царев представил проект нового района в 30–40 км от краевой столицы, жилье в котором будет дешевле на 50–60%, чем в городе.

В центре экограда будет бизнес-зона, вокруг — маленькие домики, 3–4-этажные дома, таунхаусы и элитные постройки. Среди них расположится детский сад и школа, а всё вокруг будет утопать в зелени. Царев напомнил, что Владивостокская агломерация создана давно, еще во время саммита АТЭС, только вот дальше ее формального создания дело не пошло, а «строительный бум» так и не начался, передает ИА PrimaMedia.

Напомним, четырехполосную ВКАД стоимостью около 100 млрд рублей построят в рамках государственно-частного партнерства. Объект будут вводить в эксплуатацию поэтапно, начиная с 2020 года. Западное полукольцо станет частью международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

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