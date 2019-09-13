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Площадка для тренировки собак появится в Нижнем Тагиле

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Мэрия Нижнего Тагила выделила дрессировочному центру место под площадку для тренировки собак. Площадь участка составляет 5 тыс. кв. м.

Как рассказала ТагилСити.ру организатор проекта Наталья Бузина, площадка будет открыта на заброшенном стадионе на Лебяжинской улице. Здесь хотят создать необходимые условия для проведения испытаний, занятий, семинаров, подготовки специалистов, а также организовать площадку для танцев собак и дрессировки.

По словам Бузиной, сейчас тренировки проходят в небольшом зале на ГГМ. Помощи в поиске нового участка у мэрии просили восемь лет.

Ранее сообщалось, что владельцы домашних животных, в особенности собак, по сравнению с другими людьми имеют значительно меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

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