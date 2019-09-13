Прямой эфир

Corriere della Sera признала ошибку в статье о российском дипломате

0
Фото: REUTERS/Max Rossi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итальянская газета Corriere della Sera признала наличие ошибки в статье, где российский дипломат назван одним из фигурантов громкого дела о финансировании итальянской партии «Лига». Об этом в пятницу, 13 сентября, пишет ТАСС.

Материал был опубликовал 6 сентября. Автор упомянул среди фигурантов первого секретаря посольства РФ в Италии Андрея Харченко.

В ответ российское посольство потребовало разместить опровержение, так как Харченко не имеет отношения «к персонажу, с которым журналисты пытаются его идентифицировать» — у Харченко и подозреваемого разные отчество и дата рождения. Опровержения ждали и в МИД России.

13 сентября газета опубликовала протест посольства, вырезав при этом абзац с требованием принести извинения сотруднику диппредставительства. Ошибку издание объяснило отсутствием ответа от посольства на соответствующий запрос.

«Мы принимаем во внимание заявление посольства. И отмечаем, что в списке дипломатов в МИД Италии имена россиян указываются без отчества», — написала газета.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова посетовала на ошибку газеты, отметив, что это издание не раз получало возможность взять эксклюзивные интервью у представителей российского руководства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Французское издание назвало Киев столицей России
Посольство России резко высказалось о деятельности британских СМИ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019