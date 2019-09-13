Corriere della Sera признала ошибку в статье о российском дипломате

Итальянская газета Corriere della Sera признала наличие ошибки в статье, где российский дипломат назван одним из фигурантов громкого дела о финансировании итальянской партии «Лига». Об этом в пятницу, 13 сентября, пишет ТАСС.

Материал был опубликовал 6 сентября. Автор упомянул среди фигурантов первого секретаря посольства РФ в Италии Андрея Харченко.

В ответ российское посольство потребовало разместить опровержение, так как Харченко не имеет отношения «к персонажу, с которым журналисты пытаются его идентифицировать» — у Харченко и подозреваемого разные отчество и дата рождения. Опровержения ждали и в МИД России.

13 сентября газета опубликовала протест посольства, вырезав при этом абзац с требованием принести извинения сотруднику диппредставительства. Ошибку издание объяснило отсутствием ответа от посольства на соответствующий запрос.

«Мы принимаем во внимание заявление посольства. И отмечаем, что в списке дипломатов в МИД Италии имена россиян указываются без отчества», — написала газета.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова посетовала на ошибку газеты, отметив, что это издание не раз получало возможность взять эксклюзивные интервью у представителей российского руководства.