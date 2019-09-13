Режим чрезвычайной опасности объявили в лесах Липецкой области

В Липецкой области объявлена чрезвычайная опасность лесов. Установлен V класс горимости. Режим действует с 14 сентября. Как отмечает региональное управление лесного хозяйства, это максимальный уровень опасности. Он означает, что возгорания могут появиться из любого источника огня и распространяются максимально быстро. Жителей и гостей области просят воздержаться от посещения лесов.

Все время, пока действует режим, сотрудники управления совместно с лесничими и полицейскими будут проводить усиленное патрулирование лесных массивов в круглосуточном режиме. Особое внимание в это время уделят информированию населения о мерах безопасности в лесах, активизируют противопожарную пропаганду.

В случае нарушения правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима будет наложен штраф. Для граждан он составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, напоминает GOROD48.

5 сентября в Липецкой области продлили ограничение на посещение лесов.