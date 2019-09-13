Прямой эфир

Режим чрезвычайной опасности объявили в лесах Липецкой области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области объявлена чрезвычайная опасность лесов. Установлен V класс горимости. Режим действует с 14 сентября. Как отмечает региональное управление лесного хозяйства, это максимальный уровень опасности. Он означает, что возгорания могут появиться из любого источника огня и распространяются максимально быстро. Жителей и гостей области просят воздержаться от посещения лесов.

Все время, пока действует режим, сотрудники управления совместно с лесничими и полицейскими будут проводить усиленное патрулирование лесных массивов в круглосуточном режиме. Особое внимание в это время уделят информированию населения о мерах безопасности в лесах, активизируют противопожарную пропаганду.

В случае нарушения правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима будет наложен штраф. Для граждан он составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, напоминает GOROD48.

5 сентября в Липецкой области продлили ограничение на посещение лесов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Руководителя тушения оштрафовали за увеличение площади пожара в Якутии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019