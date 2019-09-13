Проект реконструкции больницы Кисловодска разработают за 100 млн рублей

В Кисловодске (Ставропольский край) планируют реконструировать городскую больницу. На разработку проектно-сметной документации направят около 101 млн рублей, сообщает региональный минстрой.

По информации ведомства, подрядчик должен будет обследовать объект, провести инженерные изыскания и разработать проектную и рабочую документацию. Затраты на проектирование, которые составляют 101 млн рублей, включены в краевую адресную инвестиционную программу региона, пишет NewsTracker.

Строительные работы запланированы на 2020–2021 годы. В целом рабочие обновят всё здание и заменят коммуникации.

По информации сайта регионального минстроя, кисловодская городская больница является самым крупным в городе многопрофильным лечебным учреждением, где оказывают помощь круглосуточно. Здание было построено более 30 лет назад, капремонт в нем не проводился ни разу.