Спасатели помогут жителям села в Приморье устранить последствия тайфуна

Отряд спасателей направят в село Синельниково-2 Приморского края для ликвидации последствий ЧС. Они будут помогать местным жителям приводить в порядок личные хозяйства, заявил глава региона Олег Кожемяко во время визита в пострадавший от тайфунов Октябрьский район. Там подтоплено более 460 жилых домов, школа, детский сад, дома культуры.

«Районная администрация все заактировала, с понедельника начнет оказывать финансовую поддержку пострадавшим жителям. Мы направим средства на приведение в порядок дороги, ведущей в село», — сказал губернатор.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья, Кожемяко осмотрел аварийный мост в селе Запроточное, где делают временный объезд. Он поручил главе района организовать берегоукрепление и расчистку рек, чтобы уменьшить последствия от будущих тайфунов.

Добавим, 7–8 сентября в регионе было зарегистрировано 270 нарушений электроснабжения. Это самое большое количество отключений в 2019 году, вызванных прохождением тайфуна.